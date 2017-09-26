На Балі через загрозу виверження вулкану евакуювали вже 57 тисяч людей

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Вівторок, 26 вересня 2017, 08:55

На Балі триває масова евакуація населення через загрозу виверження вулкану Агунг, домівки вже покинули 57 тисяч людей.

Про це повідомляє The Associated Press.

Видання також повідомляє, що людям роздають матраци, ковдри, а також маски, які допоможуть захистити дихальні шляхи від попелу під час виверження.

Зазначається, що магма продовжує рухатися до поверхні.

Чиновники запевняють, що для туристів виверження не становить небезпеки, однак, міжнародний аеропорт Балі доведеться закрити на час виверження.

Раніше Індонезія оголосила найвищий ступінь небезпеки через можливе виверження вулкана Агунг на острові Балі.

Близько 10 тисяч людей евакуйовано з району можливого виверження. Влада закликає населення покинути район в радіусі не менше 9 км від вулкана.

Повідомляється про безперервні сейсмічні поштовхи в околицях вулкана, спостерігаються також ознаки підйому магми до поверхні.

Під час останнього виверження вулкана Агунг в 1963 році загинуло більше тисячі чоловік.

УНІАН

Теми: Індонезія стихія
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