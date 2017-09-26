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На Бали из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали уже 57 тысяч человек

Вторник, 26 сентября 2017, 08:55

На Бали продолжается массовая эвакуация населения из-за угрозы извержения вулкана Агунг, дома уже покинули 57 тысяч человек.

Об этом сообщает The Associated Press.

Издание также сообщает, что людям раздают матрасы, одеяла, а также маски, которые помогут защитить дыхательные пути от пепла во время извержения.

Отмечается, что магма продолжает двигаться к поверхности.

Чиновники уверяют, что для туристов извержение не представляет опасности, однако, международный аэропорт Бали придется закрыть на время извержения.

Ранее Индонезия объявила высшую степень опасности из-за возможного извержения вулкана Агунг на острове Бали.

Около 10 тысяч человек эвакуированы из района возможного извержения. Власти призывают население покинуть район в радиусе не менее 9 км от вулкана.

Сообщается о непрерывных сейсмических толчках в окрестностях вулкана, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.

УНИАН

Темы: Индонезиястихия
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