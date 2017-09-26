Суд зобов’язав "Ощадбанк" показати рахунки Януковича

1333 перегляди
Вівторок, 26 вересня 2017, 17:17

Державний "Ощадбанк" повинен показати суму грошових коштів екс-президента Віктора Януковича, що зберігається на рахунках банку.

Відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, передає УНІАН.

Так, суд задовольнив клопотання захисника президента-втікача Віталія Сердюка та  зобов’язав "Ощадбанк" показати суму на рахунках Януковича.

Як повідомляється, відповідне рішення було прийняте під час судового засідання з розгляду позову екс-президента до голови правління "Ощадбанку" Андрія Пишного про поширення ним неправдивої інформації про наявність на рахунках Януковича у фінустанові 1,15 мільярда доларів США.

"Суд постановив стягнути з ВАТ "Державний ощадний банк України" інформацію про суму грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках Януковича Віктора Федоровича, відкритих в ПАТ "Державний ощадний банк України", та вартості цінних паперів, які придбані та/або зберігаються за дорученням Януковича Віктора Федоровича в ПАТ "Державний ощадний банк України" за станом на 10 листопада 2016 року ", – йдеться в рішенні.

Під час розгляду клопотання адвокат Сердюк заявив, що на рахунках Януковича в "Ощадбанку" 31 мільйон 470 тисяч 675 гривень 64 копійки і 84 тисячі 964 долара 60 центів.

Разом з тим, представники "Ощадбанку" просили відмовити у задоволенні цього клопотання, оскільки, на їхню думку, дана інформація містить банківську таємницю. А представник Андрія Пишного наголошував, що клопотання не стосується предмету спору.

У зв'язку з необхідністю отримання даної інформації суд оголосив перерву в судовому засіданні до 16:00 16 грудня 2017 року.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович звернувся до Печерського райсуду Києва з позовом до АТ "Ощадбанк" про захист ділової репутації.

Економічна правда

Теми: Янукович
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Найголовніше за день 25 вересня 2017, 20:59
Адвокат наполягає, що у Януковича в "Ощадбанку" нема чого забирати 25 вересня 2017, 14:28
Луценко почав конфіскувати $200 мільйонів Януковича 25 вересня 2017, 11:07
powered by lun.ua
Головні новини
У ГПУ заявляють, що встановили суттєві обставини підриву Шаповала
Суд зобов’язав "Ощадбанк" показати рахунки Януковича
Київ дбає про комфорт громадян угорського походження – МЗС
Гройсман обіцяє, що долара по 30 гривень не буде
Усі новини
відео дня

Ілон Маск показав, як SpaceX полетить на Марс

ветерани АТО

Українська команда отримала першу медаль на "Іграх нескорених"

подорожі

Не магнітиками єдиними, або Які сувеніри везти з 20 країн Європи