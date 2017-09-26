У затриманого за спробу підпалити будинок Берези - внутрішньочерепна травма

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Вівторок, 26 вересня 2017, 20:51

У чоловіка, якого затримали за спробу підпалити будинок народного депутата від "Народного фронту" Юрія Берези, лікарі виявили внутрішньочерепну травму.

Про це Українській правді повідомила прес-секретар ГУ НП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

За її словами, поліція приїхала на місце, де охоронцями будинку був затриманий та переданий поліції чоловік. У відділку поліції зловмиснику стало зле, тому правоохоронці викликали "швидку".

"Чоловік був доставлений до районної лікарні П’ятихаток, а пізніше – до лікарні міста Кривий Ріг. Лікарі повідомили про наявність у чоловіка внутрішньочерепної травми. Зараз поліція допитує охоронців будинку у справі щодо навмисного нанесення телесних ушкоджень. Власник будинку був відсутній на місці події", - розповіла Старчевська.

Як повідомлялося, 23 вересня 2017 року близько опівночі зловмисник підпалив одну з кімнат нежитлового будинку у с. Чумаки П’ятихатського району Дніпропетровської області, а трохи згодом - автомобіль "Nissan", припаркований на березі річки Саксагань.

Будинок охороняли двоє чоловіків, які помітили вогонь, швидко локалізували пожежу та викликали поліцію.

У поліції зазначили, що при затриманні чоловік "погрожував бойовою гранатою РГД-5 із запалом, яку під час слідчих дій вилучили поліцейські".

Українська правда

Теми: Народний фронт кримінал
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