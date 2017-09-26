У задержанного за попытку поджечь дом Березы - внутричерепная травма

У мужчины, которого задержали за попытку поджечь дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы, врачи обнаружили внутричерепную травму.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

По ее словам, полиция приехала на место, где охранниками дома был задержан и передан полиции человек. В отделении полиции злоумышленнику стало плохо, поэтому правоохранители вызвали "скорую".

"Мужчина был доставлен в районную больницу Пятихаток, а позже - в больницу города Кривой Рог. Врачи сообщили о наличии у мужчины внутричерепной травмы. Сейчас полиция допрашивает охранников дома по делу об умышленном нанесении телесного повреждения. Владелец дома отсутствовал на месте происшествия" , - рассказала Старчевская.

Как сообщалось, 23 сентября 2017 года около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области, а чуть позже - автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань.

Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию.

В полиции отметили, что при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".

Украинская правда