Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У задержанного за попытку поджечь дом Березы - внутричерепная травма

Вторник, 26 сентября 2017, 20:51

У мужчины, которого задержали за попытку поджечь дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы, врачи обнаружили внутричерепную травму.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

По ее словам, полиция приехала на место, где охранниками дома был задержан и передан полиции человек. В отделении полиции злоумышленнику стало плохо, поэтому правоохранители вызвали "скорую".

"Мужчина был доставлен в районную больницу Пятихаток, а позже - в больницу города Кривой Рог. Врачи сообщили о наличии у мужчины внутричерепной травмы. Сейчас полиция допрашивает охранников дома по делу об умышленном нанесении телесного повреждения. Владелец дома отсутствовал на месте происшествия" , - рассказала Старчевская.

Как сообщалось, 23 сентября 2017 года около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области, а чуть позже - автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань.

Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию.

В полиции отметили, что при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Народный фронткриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Народный фронт
Жена экс-нардепа Дейдея заявила, что ее муж жив и, вероятно, за границей
Источники намекают, что экс-нардеп Дейдей не погиб
"Народный фронт" назвал арест Пашинского "правосудием времен Януковича"
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: