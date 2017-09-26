У Калинівці вибухають артилерійські склади

20625 переглядів
Вівторок, 26 вересня 2017, 23:06
скріншот

У Калинівці Вінницької області вибухають артилерійські склади.

Про це Українській правді повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Близько 22:00 на лінію 102 надійшов дзвінок про те, що чути вибухи. В подальшому встановлено, що рвуться артилерійські снаряди на території військової частини. Наразі правоохоронці спільно з рятувальниками евакуюють жителів сіл Павлівка, Калинівка та Сальник", - зазначив він.

Поліція забезпечує охорону майна місцевих мешканців від мародерів.

За словами Тракала, т.в. голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін відрядив на місце події свого заступника Олександра Фацевича. Також по тривозі підняті працівники поліції Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей.

Окрім того, розпочав роботу ситцаційний центр Віннницької облполіції для евакуації людей із зони можливого ураження.

В'їзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.

Фото Нацполіції
Фото Нацполіції

За даними УП, вибухає 48-й арсенал Міноборони України (в/ч А-1119).

Начальник Генштабу Збройних сил України – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що терміново виїхав з групою офіцерів Генштабу до Калинівки.

Пізніше у Генштабі повідомили, що до гасіння пожежі, яка сталася на окремих площадках складів ЗСУ, залучили два пожежних танки, пожежні розрахунки військової частини та відповідні розрахунки ДСНС.

У Калинцівці мешкає 19 тисяч людей, у Павлівці  -1,5 тисячі, у Сальнику - 1,2 тисячі.

Як відомо, 26-27 вересня на території Вінниці та прикордонних районів області проходять антитерористичні навчання.

Українська правда

Теми: Вінницька область надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Украероцентр закрив повітряний простір над складами боєприпасів в Калинівці 27 вересня 2017, 00:15
Депутата Вінницької облради від партії Ляшка затримали на хабарі 5 вересня 2017, 15:23
На Вінничині митника зловили на хабарі 30 липня 2017, 15:13
powered by lun.ua
Головні новини
Украероцентр закрив повітряний простір над складами боєприпасів в Калинівці
У Калинівці вибухають артилерійські склади
Найголовніше за день
У місії ОБСЄ підтвердили, що бойовики забрали від них свою охорону
Усі новини
столиця

Дизайнер створив схему нічних маршрутів громадського транспорту Києва

фото

18 псів, які розвінчують міф про "собаче життя"

література

"Собакоїди та інші люди": уривок із книги про життя ромів у Словаччині