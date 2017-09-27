Украероцентр закрив повітряний простір над складами боєприпасів в Калинівці

Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лвренюк на сторінці в Facebook.

За його словами, інформація про вибухи була отримана від екіпажу повітряного судна авіакомпанії Бєлавіа, яке прямувало за маршрутом Ларнака-Мінськ.

"Наразі МІУ очікує уточнень від ГШ ЗСУ та командування ВПС України щодо зони обмежень польотів повітряних суден. Окремо, рішенням Украероцентру закрито повітряний простір в радіусі 50 км від зони загорання, від поверхні до необмеженої висоти", - йдеться в повідомленні.

"Регіональною філією ПАТ "УЗ" "Південно-Західна залізниця", перегін Сосенка – Калинівка, ДН-3 Жмеринка, закрито рух в парному і непарному напрямку перегону", - повідомив Лавренюк.

За його словами, зараз вирішується питання про відправку пожежних поїздів ПАТ "УЗ" та групи розмінування ДССТ до місця надзвичайної події. Окремо, створено оперативний штаб ПАТ "УЗ" і при необхідності вже готові пасажирські поїзди, для евакуації населення з місця надзвичайної події.

Як відомо, в Калинівці Вінницької області вибухають артилерійські склади. Мешканців трьох сіл евакуюють.