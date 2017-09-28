Матіос про Калинівку: Ніяких диверсантів не знайшли

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що слідство не встановило жодних диверсійних груп, які могли б підпалити склади боєприпасів в Калинівці Вінницької області.

Про це він повідомив на брифінгу в Одесі в четвер, передають "Українські новини".

"Ніяких диверсійних груп, про які говорить Facebook, слідство, вивчивши матеріали СБУ та інших правоохоронних органів, на території Вінницької області не встановило, і даних про це немає. Дані про БПЛА слідством... не встановлено", - заявив він.

Матіос також зазначив, що заплановані СБУ антитерористичні навчання у Вінницькій області так і не почалися, тому інформація про затримання диверсійних груп в ході навчань не відповідає дійсності.

За словами головного військового прокурора, слідство розглядає такі версії пожежі в Калинівці, як неналежні умови зберігання боєприпасів, неналежне виконання своїх обов'язків посадовими особами та диверсія з боку осіб, які мали доступ до складів з боєприпасами.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 вересня у зоні ураження від вибухів на військових складах у Калинівці призупинено навчання, зберігається обмеження на рух транспорту.

Державна служба з надзвичайних ситуацій о 7 ранку повідомляла, що "спостерігається поодинока детонація боєприпасів", але станом на 8 ранку такої інформації вже немає.