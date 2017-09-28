Матиос о Калиновке: Никаких диверсантов не нашли

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что следствие не установило никаких диверсионных групп, которые могли бы поджечь склады боеприпасов в Калиновке Винницкой области.

Об этом он сообщил на брифинге в Одессе в четверг, передают "Українські новини".

"Никаких диверсионных групп, о которых говорит Facebook, следствие, изучив материалы СБУ и других правоохранительных органов, на территории Винницкой области не установило, и данных об этом нет. Данные о БПЛА следствием... не установлены", - заявил он.

Матиос также отметил, что запланированные СБУ антитеррористические учения в Винницкой области так и не начались, потому информация о задержании диверсионных групп в ходе учений не соответствует действительности.

По словам главного военного прокурора, следствие рассматривает такие версии пожара в Калиновке, как ненадлежащие условия хранения боеприпасов, ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами и диверсия со стороны лиц, которые имели доступ к складам с боеприпасами.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 сентября во зоне поражения от взрывов на военных складах в Калиновке приостановлены занятия в учебных заведениях, сохраняется ограничение на движение транспорта.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в 7 утра сообщала, что "наблюдается одиночная детонация боеприпасов", но по состоянию на 8 утра такой информации уже нет.