Порушення повітряного простору Білорусі не було – прикордонники

Державна прикордонна служба України запевняє, що жодного порушення повітряного простору Білорусі не було.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів 28 вересня речник ДПС Олег Слободян.

"Державна прикордонна служба продовжує моніторити лінію україно-білоруського державного кордону, в тому числі ми здійснюємо повітряний моніторинг. Мова йде про крайній політ 25 вересня. Білоруська сторона вважає, що наш патрульний літак порушив повітряний простір Білорусі", – пояснив Слободян.

Водночас він запевнив, що польоти (про них ДПС завчасно попереджає білоруську сторону) здійснювались чітко визначеним маршрутом з прив'язкою до державного кордону.

"Жоден із приборів, якими оснащені наші літаки не зафіксував порушення державного кордону України", – наголосив Слободян.

Він запевнив, що прикордонники перевірили цю інформацію і по лінії Міністерства оборони України через Сили протиповітряної оборони: "Порушення повітряного простору не було".

Водночас речник ДПСУ зазначив, що вони ознайомлені з позицією білоруської сторони, яка вважає, що порушення було.

"Ми цю інформацію звичайно візьмемо до відома і ще раз перевіримо всю документацію, яка стосується результатів виконання польотів", – запевнив Слободян.

Як повідомлялося раніше, 28 вересня Міністерство закордонних справ Білорусі вручило послу України Ігорю Кизиму ноту "в зв'язку з порушенням повітряного простору країни з українського боку".

Валентина Романенко, УП