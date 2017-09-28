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Порушення повітряного простору Білорусі не було – прикордонники

Четвер, 28 вересня 2017, 14:58

Державна прикордонна служба України запевняє, що жодного порушення повітряного простору Білорусі не було.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів 28 вересня речник ДПС Олег Слободян.

"Державна прикордонна служба продовжує моніторити лінію україно-білоруського державного кордону, в тому числі ми здійснюємо повітряний моніторинг. Мова йде про крайній політ 25 вересня. Білоруська сторона вважає, що наш патрульний літак порушив повітряний простір Білорусі", – пояснив Слободян.

Водночас він запевнив, що польоти (про них ДПС завчасно попереджає білоруську сторону) здійснювались чітко визначеним маршрутом з прив'язкою до державного кордону.

 
маршрут польоту патрульного літака Держприкордонслужби 25 вересня 2017 року

"Жоден із приборів, якими оснащені наші літаки, не зафіксував порушення державного кордону України", – наголосив Слободян.

Він запевнив, що прикордонники перевірили цю інформацію і по лінії Міністерства оборони України через Сили протиповітряної оборони: "Порушення повітряного простору не було".

Як роз'яснив додатково Слободян у себе в Facebook, літак DA-42 Державної прикордонної служби України обладнаний сучасною навігаційною системою "GARMIN-1000", яка дозволяє екіпажу здійснювати навігацію з високою точністю, а органам управління повітряним рухом дозволяє відстежувати політ літака.

Органи управління повітряним рухом "Украерорух" спостерігали політ літака. За їх інформацією порушень державного кордону не зафіксовано.

Радіотехнічні підрозділи ПС ЗС України спостерігали політ літака. Порушень державного кордону з їх сторони не зафіксовано.

За матеріалами об’єктивного контролю відомчої системи відстеження маршруту польоту літака "авіатрекінг" – порушень державного кордону не зафіксовано.

Водночас речник ДПСУ зазначив, що вони ознайомлені з позицією білоруської сторони, яка вважає, що порушення було.

"Ми цю інформацію звичайно візьмемо до відома і ще раз перевіримо всю документацію, яка стосується результатів виконання польотів", – запевнив Слободян.

Як повідомлялося раніше, 28 вересня Міністерство закордонних справ Білорусі вручило послу України Ігорю Кизиму ноту "в зв'язку з порушенням повітряного простору країни з українського боку".

Валентина Романенко, УП

Теми: БілорусьавіакордонПрикордонна служба
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