Порошенко знайшов вихід із конфлікту з законом про освіту і має "лобіста" в родині

Висновки Ради Європи щодо нового закону України про освіту і наслідки переговорів із сусідніми країнами можуть лягти в нову редакцію закону про середню освіту.

Про це президент Петро Порошенко заявив у Києві на зустрічі з працівниками освіти у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова.

Він зазначив, що 28 вересня, у переддень Дня вчителя, набув чинності закон про освіту.

За словами Порошенка, тепер учитель отримує можливість впроваджувати авторські програми й методики – і в 2018 році буде виділено 520 млн грн на підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть першачків, а також зростуть зарплати вчителів.

Президент зазначив, що новий закон про освіту дбає про навчання людей з особливими потребами, про інклюзивне освітнє середовище.

"Це дуже важливо, коли перша леді Марина Порошенко мені з ранку до вечора каже: проект інклюзивної освіти має бути нашим першим пріоритетом. Ви маєте потужного лобіста навіть всередині моєї родини", – сказав він, сміючись.

Щодо резонансної 7 статті закону Порошенко зазначив, що статус української мови як державної наповнюється реальним змістом.

"Це було одним із моїх пріоритетів під час виборчої кампанії на посаду президента – і воно зараз дуже твердо і наполегливо реалізується", – сказав він.

"Ми не могли не посилити роль української мови в освіті. Про що тут дискутувати? Людина, яка закінчує українську школу, має вміти говорити українською мовою", – заявив президент

Проте Порошенко пообіцяв пильно стежити, "щоб залишався широкий простір для вільного використанні інших мов, якими говорять громадяни України".

За його словами, Україна забезпечить права нацменшин відповідно до міжнародних зобов’язань .

"Ми не маємо і не будемо звертати на істеричні заяви Державної думи Російської Федерації, яку давно прозвали "тюрмою народів", із якої ми вирвалися і ніколи не повернемося… Але потрібно докласти чимало зусиль, щоб роз’яснити нашу позицію європейським партнерам, насамперед сусідам. Довести їм, що мовна стаття закону повністю відповідає європейським практикам", – сказав президент.

Порошенко наголосив: "Важливо, щоб ми їх чули, а вони – нас".

"Новий закон про освіту повинен не віддалити нас від Європи, а наблизити .. Міністерство освіти вже звернулося о Ради Європи й Венеціанської комісії", – сказав він.

"Результати експертизи і цієї дискусії, результати перемовин із нашими партнерами можуть бути враховані і в новій редакції закону про середню освіту", – заявив Порошенко.

Він вважає, що "освіта – це ключ до європейського майбутнього України", і можна навіть перемістити у законі про держбюджет витрати на освіту з "видатків" у "інвестиції".

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Порошенко закликав вчителів підвищувати престиж української мови не лише на уроках, а й у живому спілкуванні.

Він зазначив, що квоти на українську мову в радіоефірі вже перевиконують, а скоро почне діяти аналогічний закон для телебачення.

Президент нагадав, що у зверненні до Верховної Ради на початку вересня поставив завдання також ухвалити закон про захист української мови у сфері послуг.

Олена Рощенко, УП, виправлено

