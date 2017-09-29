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Порошенку подали 111 кандидатів до Верховного Суду

П'ятниця, 29 вересня 2017, 10:06

Вища рада правосуддя оголосила 111 кандидатів на призначення суддів до Верховного Суду України, яких передадуть на підпис президенту.

Про це у п’ятницю із зали ВРП повідомляє кореспондент "Української правди".

Раніше до фіналу вийшло 120 кандидатів до ВСУ.

Своїм рішенням у п’ятницю рада відмовила двом кандидатам: Тетяні Франтовській та Володимиру Матюхіну.

Крім того, Вища рада правосуддя безстроково відклала призначення: Вікторії Мацедонської, Тетяни Стрелець, Олександри Яновської, Валентини Симоненко, Ольги Ступак, Сергія Погрібного та Вадима Коротуна.

 

Громадська рада доброчесності повідомляла, що Володимир Матюхін, який працює у Господарському суді Донецької області з 1992 року, 20-26 травня 2016 року був на окупованих територіях, але в цей час за його підписом суд ухвалив чотири рішення і вийшло три накази.

Тетяна Франтовська працює суддею з 1996 року, а на посаді судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з 2011 року.

За даними ГРД, вона не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики через "ухвалення сумнівних рішень".

Крім того, чоловіка судді Миколу Франтовського називають "лісовим королем Житомирщини" та пов’язують із покриванням великих нелегальних заготівельників лісу. Микола Михайлович Франтовський працював прокурором Житомирської області з 2007 по 2011 рік. За даними ЗМІ, у січні 2015 року він отримав статус учасника бойових дій.

Діти Франтовських працюють у прокуратурі, зять судді працював у Генпрокуратурі з 2010-го до 2013 року, а потім став суддею Жовтневого райсуду Дніпропетровська.

У декларації Франтовської за 2015 рік значиться право власності на квартиру площею 82,40 кв. м., вартість якої вказана у розмірі 15 грн.

Як відомо, 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного Суду – 120 осіб стали переможцями конкурсу.

Громадські активісти заявляли, що 30 зі 120 переможців конкурсу до Верховного Суду – недоброчесні, а це аж 25%.

5 вересня Вища рада правосуддя відмовилася вносити подання президенту про призначення кількох суддів: Олександра Білика, Віктора Кицюка та Станіслава Ноздрякова.

25 вересня член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів адвокат Роман Маселко написав, що Вища рада правосуддя майже завершила перевірку суддів – але звільнила всього 10% "суддів  Майдану".

Наступного дня у ВРП пообіцяли врахувати висновки Громадської ради доброчесності.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховний судкадриреформисуд
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