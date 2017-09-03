Прокуратура відкрила провадження за фактом нищення графіті

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Неділя, 3 вересня 2017, 17:58

Прокуратура м.Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті, які були нанесені на фасаді будинку по вул. Грушевського під час Революції гідності.

Про це 3 вересня повідомили у прокуратурі м.Києва. 

"Наказом Міністерства культури №869 від 15.10.2014 року місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вул. Грушевського у Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року віднесено до об'єктів культурної спадщини, пошкодження чи знищення яких тягне за собою кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні. 

У зв'язку з вищезазначеним відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР за ст. 298 КК України  - "Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури".

Проведення досудового розслідування доручено Печерському управлінню поліії ГУНП в Києві, його хід взято на контроль.

Як відомо, з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Згодом вхід до магазину люкс-меблів, з фасаду якого перед стерли графіті, розгромили, а біля входу запалили шини. 

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність. 

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії згідно наказу Мінкультури від 15.10.2014 № 869. Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст 298 Кримінального кодексу. 

Українська правда 

Теми: Київ Євромайдан прокуратура
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