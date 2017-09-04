Суд затягує розгляд конфіскації у "Свободи" 2,3 млн грн - Корчак

Суддя затягує розгляд провадження про стягнення до державного бюджету 2,3 мільйонів гривень членських внесків з партії ВО "Свобода".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Національного агентства запобігання корупції Наталія Корчак.

"З "нової" судової практики: спочатку суддя йде більше чим на місяць у відпустку, потім отримує клопотання про перенесення засідання у зв’язку з тим, що відповідач по справі перебуває на лікарняному. В той час як термін дії складеного НАЗК протоколу про конфіскацію у "ВО "Свобода" більше ніж 2 300 000 грн. незаконних внесків на підтримку партії, спливає", - написала вона.

"І через тиждень-два суд прийме чергове "справедливе", а головне, законне, рішення щодо "спливу терміну давнини", - заявила Корчак.

Також вона додала, що в час проведення судової реформи, судді продовжують вишукувати способи й механізми не протидії корупції і її знищення, а її захисту.

Як відомо, Національне агентство з питань запобігання корупції наполягає на конфіскації у партії "ВО "Свобода" 2,3 мільйона гривень.

Зокрема, співробітники агентства виявили невідповідності між прізвищами людей, які робили грошові внески у звіті партії та у банківських виписках.

Українська правда