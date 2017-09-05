Окупанти спалили в Криму 108 кг сирів і ковбас з України та Євросоюзу

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Вівторок, 5 вересня 2017, 11:02

У Керчі та Феодосії окупанти вилучили і знищили понад 108 кг німецьких, голландських та українських сирів і ковбас.

Про це повідомляє Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії.

За даними прес-служби, "в ході перевірочних дій в магазині Феодосії і на 8 торгових точках ринку Керчі були встановлені факти зберігання та реалізації продукції, забороненої до ввезення в Російську Федерацію".

"Зокрема, державні інспектори виявили сири виробництва Німеччини, Голландії та України в асортименті загальною вагою 41,9 кг та ковбасні вироби виробництва України загальною вагою 66,3 кг", - сказано в повідомленні.

Також зазначено, що в наслідку виявлені "незаконні" продукти були спалені в печі-інсинераторі.

Як відомо, в березні минулого року в Севастополі були виявлені сири і ковбаси, вироблені в Євросоюзі і Україні, вагою в 373,6 кг. Пізніше вся продукція також була спалена.

Як відомо, Росія обмежила імпорт продуктів харчування і сільськогосподарської продукції з країн, які ввели санкції проти неї через анексію Криму та агресії на сході України, - і регулярно знищує продукцію, що надходить в обхід заборони.

Українська правда

Теми: Крим анексія продукти
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