У Раді не вірять у дострокові вибори і відставку Гройсмана

Більшість фракцій та депутатських груп у парламенті не вірять у дострокові вибори Верховної Ради та відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди" "Чи переживе Верховна Рада осінь. Погляд зсередини".

Зокрема заступник глави фракції БПП Ігор Кононенко зазначив щодо можливої ротації в уряді, що "спирається не на чутки у ЗМІ, а на слова Володимира Гройсмана".

"Він заявив, що уряд повинен працювати в штатному режимі та в чинному складі. Тож у мене немає підстав не довіряти чинному прем'єр-міністру", – каже Кононенко.

За його словами, "в інформаційному просторі помітна активність деяких політичних гравців, які прагнуть перевиборів, але говорити про це передчасно".

"За законом, лише президент має повноваження оголошувати дочасні вибори, і Петро Порошенко однозначно заявив, що не підтримує ідею дострокових парламентських виборів. Будь-які інші заяви – не більше ніж спекуляції деяких гравців, які готові дестабілізувати ситуацію в України лише задля реалізації своїх політичних амбіцій", – наголосив нардеп.

Така ж позиція у керівника фракції "Народний фронт" Максима Бурбака:

"НФ не підтримує ініціатив про відставку уряду Володимира Гройсмана. Ми не бачимо для цього підстав, і не голосуватимемо за подібні проекти постанов. Голосів за відставку не було, немає і не буде", – каже керівник фракції НФ.

Глава депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко вважає, що наразі більш імовірним є "перезавантаження" уряду заміною окремих міністрів, робота яких не задовольняє.

"Плюс на сьогодні вже є міністри, які по півроку чекають задоволення своїх заяв про відставку, а МОЗ взагалі півтора роки без міністра. Очільник уряду, скоріше за все, збереже свою посаду в короткостроковій перспективі. Фактично, ми йдемо на повторення сценарію з двома урядами Яценюка", – важає Москаленко.

На думку лідера групи "Відродження" Віталія Хомутинніка, "переформатування уряду цілком можливе, як мінімум, від 5 до 8 міністерств можуть отримати нових керівників".

"Не виключаю і призначення нового прем'єр-міністра, якщо діючий голова Кабінету міністрів не зможе виконати заявлені плани з ухвалення реформ, що є важливим критерієм роботи не тільки всередині країни, але й для міжнародних партнерів", – зазначив нардеп.

Лідер фракції "Самопомочі" Олег Березюк на запитання про можливість змін в уряді та позачергових виборів відповів наступне:

"Якщо дострокові вибори відбудуться за нині діючим законом, це буде перемога олігархів, які отримають на черговий строк країну на пограбування. Тому, знову ж таки, ультимативним рішенням має стати ухвалення закону про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі за відкритими списками".

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко зазначає, що його політсила не буде ініціювати дострокові вибори, оскільки "без зміни виборчої системи, ЦВК – це даремно викинуті на вітер народні мільярди гривень".

На думку нардепа фракції "Батьківщина" Сергія Власенка, владним партіям БПП та НФ невигідні дострокові вибори, тому "вони будуть триматися один за одного, шукати компроміси і таке інше".

Водночас співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко не бачить майбутнього у нинішнього складу парламенту:

"Якщо влада проігнорує наші вимоги щодо врегулювання конфлікту на Сході і ухвалить провокаційне рішення по Донбасу – то ОБ зробить все, щоб вже цієї осені відбулися дострокові парламентські вибори", – заявив він.

Детальніше про можливі сценарії роботи уряду і парламенту у новому "політичному сезоні" читайте тут.

Українська правда