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Парубій пояснив, що із заявами про відставку Стеця і Кутового

Понеділок, 19 червня 2017, 13:44

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій констатує відсутність на даний момент рішення профільного комітету щодо заяв про відставку міністрів Тараса Кутового та Юрія Стеця.

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок, відповідаючи на запитання журналістів.

"Звичайно, заяви у Верховній Раді є. Мною вони були зареєстровані і направлені в комітет на розгляд. Рішення комітетів на сьогоднішній день немає ні по одному, ні по другому", – зазначив спікер.

Як відомо, 23 травня міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий написав заяву про відставку.

За даними джерел "Української правди", міністр аграрної політики та продовольства подав у відставку через незгоду із земельною реформою, яку пропонує уряд.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що "поважає рішення" Кутового піти у відставку.

31 травня стало відомо, що міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаКабінет міністрівСтець
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