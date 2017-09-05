Грузинський "злодій у законі" намагається верховодити в Одесі

Три грузинських "злодія в законі" Омар Бекаєв, Міндія Горадзе та Антімос Кухілава продовжують намагатися впливати на криміногенну обстановку в Одеській області.



Про це начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області Дмитро Головін сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".



"Перші двоє взагалі не чинять якогось суттєвого впливу. А громадянин Кухілава періодично приїжджає і намагається впливати тут на місці, наголошую, намагається. Але ми йому не даємо", – сказав він.

Головін додав, що на даний час Міністерство внутрішніх справ, департамент карного розшуку та ГУ Нацполіціі в Одеській області працюють над тим, щоб Кухілава покинув територію України.



"За рішенням Верховного суду йому справді повернули паспорт громадянина України. Тому фактично у нас зв'язано руки. Хоча ми з Міграційною службою Одеської області доклали максимум зусиль, щоб ситуація з Антімосом увійшла в законне русло", – сказав представник поліції.



"На жаль, у нас процедури в цьому плані дуже бюрократичні і тривалі. Але ми продовжуємо роботу", – заявив він.



"Я не вважаю, що громадянин Кухілава повинен перебувати з таким статусом в Одесі і намагатися впливати на криміногенну ситуацію в регіоні", – додав Головін.



Як відомо, за президентства Міхеіла Саакашвілі в Грузії багатьох "злодіїв у законі" посадили до в'язниці, тому ряд цих злочинців перебрався до України й Росії.