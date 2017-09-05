Грузинський "злодій у законі" намагається верховодити в Одесі

3574 перегляди
Вівторок, 5 вересня 2017, 13:58

Три грузинських "злодія в законі" Омар Бекаєв, Міндія Горадзе та Антімос Кухілава продовжують намагатися впливати на криміногенну обстановку в Одеській області.

Про це начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області Дмитро Головін сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Перші двоє взагалі не чинять якогось суттєвого впливу. А громадянин Кухілава періодично приїжджає і намагається впливати тут на місці, наголошую, намагається. Але ми йому не даємо", – сказав він.

Головін додав, що на даний час Міністерство внутрішніх справ, департамент карного розшуку та ГУ Нацполіціі в Одеській області працюють над тим, щоб Кухілава покинув територію України.

"За рішенням Верховного суду йому справді повернули паспорт громадянина України. Тому фактично у нас зв'язано руки. Хоча ми з Міграційною службою Одеської області доклали максимум зусиль, щоб ситуація з Антімосом увійшла в законне русло", – сказав представник поліції.

"На жаль, у нас процедури в цьому плані дуже бюрократичні і тривалі. Але ми продовжуємо роботу", – заявив він.

"Я не вважаю, що громадянин Кухілава повинен перебувати з таким статусом в Одесі і намагатися впливати на криміногенну ситуацію в регіоні", – додав Головін.

Як відомо, за президентства Міхеіла Саакашвілі в Грузії багатьох "злодіїв у законі" посадили до в'язниці, тому ряд цих злочинців перебрався до України й Росії.

Теми: Одеса Грузія кримінал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Одесі на будівництві біля "будинку-стіни" сталися сутички 3 вересня 2017, 17:04
В Одесі горів центральний автовокзал, є постраждала 3 вересня 2017, 12:33
П'ять обвинувачуваних у "справі 2 травня" оголосили сухе голодування 2 вересня 2017, 18:34
powered by lun.ua
Головні новини
Голову Вищого адмінсуду Нечитайла звільнили з посади
Мін'юст передасть запит на екстрадицію Саакашвілі Генпрокуратурі
Росіян серед миротворців на Донбасі бути не повинно – МЗС
Росія почала військові навчання в анексованому Криму
Усі новини
Гогольфест

Якою буде опера-балет ARK/Ковчег – головна прем’єра Гогольфесту

Фото

Як звучав і виглядав 15-й фестиваль "Джаз Коктебель"