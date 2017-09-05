Депутата Вінницької облради від партії Ляшка затримали на хабарі

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Вівторок, 5 вересня 2017, 15:23

Прокуратура Вінницької області викрила та затримала депутата Вінницької обласної ради – голову постійної комісії з питань охорони навколишнього природного середовища за вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Про це інформує 5 вересня прес-служба прокуратури Вінничини.

Депутат вимагав та отримав від заявника неправомірну вигоду в сумі 3 тисячі доларів США за позитивні висновки зазначеної комісії, підготовку проекту рішення Вінницької обласної Ради про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки однієї з ділянок пісковиків у Ямпільському районі Вінницької області та включення його в перелік проектів рішень, внесених для розгляду на сесію обласної Ради 7 скликання.

 

Зазначену особу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці традиційно не називають прізвище затриманого. Згідно з даними на сайті Вінницької облради, комісію очолює член територіальної організації Радикальної партія Олега Ляшка Володимир Крисько.

 

Наразі у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на об’єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі проводиться ряд оглядів та обшуків, допитуються заявник та свідки.

За вчинене кримінальне правопорушення депутату загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Українська правда

Теми: Вінницька область прокуратура
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