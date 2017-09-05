Активісти назвали осіб, причетних до захоплення храму УПЦ КП в Криму

Журналісти та громадські активісти встановили осіб, причетних до захоплення храму Київського патріархату в окупованому Криму та травмування архієпископа Климента.

Про це на прес-конференції у вівторок повідомив представник ГО "Кримський центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" Андрій Щекун.

"Ми на сьогоднішній день провели низку робіт, і журналістське, громадське розслідування показало нам причетних осіб, які давали вказівки захоплювати приміщення", – розповів він.

Щекун також додав, що ці особи є громадянами РФ, які приїхали з Росії і раніше не жили в Криму.

За словами Щекуна, процесом захоплення приміщення керувала Прошкіна Лідія Михайлівна — начальник так званого управління організаційного та матеріально-технічного забезпечення Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим.

"В цей день саме вона керувала судовими приставами РФ, які здійснювали цей злочин, і вона давала розпорядження і вказівки, які приміщення треба захоплювати, що треба робити", – зазначив представник "Українського дому".

Щекун також назвав ім’я силовика, який, за версією активістів, напав на архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента. Це Вахтін Юрій Сергійович — заступник керівника так званого відділу судових виконавців по Центральному району міста Сімферополя.

Крім того, під час конференції член Правління ГО "Союз вимушених переселенців Андрій Іванець оприлюднив звернення до міжнародних організацій та керівників держав з вимогами запровадження санкцій проти названих осіб.

"Просимо запровадити персональні санкції щодо осіб, причетних до порушення прав віруючих Кримської єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату, а також посилити секторальні санкції проти Російської Федерації за брутальне систематичне порушення прав людини в Криму," – йдеться у зверненні.

Активісти також звернулись до представників української влади з вимогами ефективно розслідувати факти захоплення приміщень, нанесення тілесних ушкоджень російськими силовиками архієпископу, порушення прав віруючих та притягнути до відповідальності винних.

Також активісти закликають включити "громадян РФ, причетних до цих протиправних дій, до санкційних списків порушників прав людини на території Криму".

Як відомо, в четвер, 31 серпня, в окупованому Криму російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

Російські судові пристави за підтримки силовиків вивезли церковне начиння з храму св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ КП.

У зв’язку з блокуванням храму УПЦ КП в окупованому Сімферополі російськими силовиками прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження.

Посольство США в Україні засудило втручання окупаційної влади в Криму в діяльність місцевої єпархії УПЦ КП.