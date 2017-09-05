Гримчак розповів, чим замінять АТО у законі про реінтеграцію Донбасу

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Вівторок, 5 вересня 2017, 18:06

У законопроекті про реінтеграцію Донбасу пропонують замінити термін "АТО" на "операція з оборони України", але слова "війна" не буде.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, передає "Радіо Свобода".

"Ми можемо назвати це війною. Тоді фактично ми оголошуємо війну Росії. Сьогодні Росія каже, що "нас там немає". Але коли ми оголошуємо війну, ми починаємо "отримувати" все, що може запропонувати російський ВПК: танки, артилерію, літаки, ракети і багато чого іншого. Це нам потрібно?", - пояснив Гримчак.

Також він зазначив, що у законопроект внесуть зміни стосовно миротворців і запропонують їх на розгляд нардепам після сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Після того, як пройде Генеральна асамблея ООН і стане зрозуміло, яким чином ми будемо приймати миротворців, ми внесемо зміни… Думаю, що до кінця вересня", - сказав він.

Як повідомлялося, проект закону про реінтеграцію Донбасу ще не поданий до Верховної Ради.

Представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко розповіла, що закон про реінтеграцію Донбасу майже готовий, залишилося вирішити питання введення в регіон миротворчої місії.

Детальніше про позиції фракцій щодо закону про реінтеграцію Донбасу читайте в матеріалі "Української правди" "Чи переживе Верховна Рада осінь. Погляд зсередини".

Теми: АТО Донбас законодавство
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