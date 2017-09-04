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У Раді ще немає законопроекту про деокупацію Донбасу

Понеділок, 4 вересня 2017, 14:04

Проект закону про реінтеграцію Донбасу ще не поданий до Верховної Ради.

Про це у понеділок на брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій.

"Він зараз на завершальному етапі і, як ми собі запланували, попередньо цей закон має бути розглянутий на РНБО, а потім переданий до Верховної Ради", - сказав він.

"Станом на сьогодні він ще не поданий до парламенту", - додав Парубій.

Водночас джерела "Української правди" у фракціях БПП та "Народний фронт" кажуть, що найближчим часом цей законопроект приймати не збираються.

Як повідомлялося, наприкінці серпня керівник фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що законопроект про деокупацію Донбасу буде внесений до Верховної Ради після того, як його схвалить Рада національної безпеки і оборони.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаДонбасАТОзаконодавство
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