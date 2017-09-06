Спостерігачі ОБСЄ бачили, як під Луганськом їдуть танки

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Середа, 6 вересня 2017, 08:41

Представники місії ОБСЄ 4 вересня зафіксували 3 танки, які рухалися на південь неподалік підконтрольного "ЛНР" смт Успенка, що за 23 км на південний захід від Луганська.

Танки були "за відповідними лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання", зазначається у звіті місії за цей день.

Крім того, члени патруля місії бачили 3 гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), які стояли за 1 км на південь від підконтрольного урядові с. Анадоль (65 км на південь від Донецька), що є порушенням ліній відведення.

Також місія відзначила "наявність озброєння, яке вона не змогла верифікувати як відведене, оскільки умови його зберігання не відповідають критеріям, передбаченим у повідомленні щодо ефективного моніторингу і верифікації відведення важкого озброєння від 16 жовтня 2015 року, яке СММ адресувала підписантам комплексу заходів".

У непідконтрольних урядові районах за межами відповідних ліній відведення в Донецькій області спостерігачі зауважили, що там і досі бракує 11 реактивних систем залпового огню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм).

В іншому місці спостерігачі зафіксували 5 самохідних гаубиць (2С1) і зауважили, що там і досі бракує 2 самохідних гаубиць (2С1). Спостерігачам відмовили у доступі до одного місця розміщення відведеного важкого озброєння*.

Теми: Донбас ОБСЄ зброя Мінські угоди
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