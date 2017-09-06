В Україні незаконно перебуває майже 64 тисячі авто на єврономерах – ДФС

Понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

Про це повідомляє Державна фіскальні служба у Facebook.

"Понад 63,9 транспортних засобів комерційного та особистого користування з іноземною реєстрацією, ввезених протягом 2015 – 2017 років в режимі транзиту та тимчасового ввезення, перебувають в Україні з порушенням терміну", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у 2015 році з ввезених майже 549,6 тисячі авто (майже 77,3 тисячі у режимі транзит та 472,3 тисячі – тимчасового ввезення) не було вивезено понад 21,5 тисячі.

У 2016 році – зі ввезених в Україну майже 712,6 тисячі (124,1 тисячі – у режимі транзит, 588,4 тисячі – тимчасового ввезення) не виїхали 54,3 тисячі авто.

З них з порушенням терміну в країні перебувають понад 32 тисячі транспортних засобів.

За 7 місяців 2017 року з 492,5 тисячі авто, ввезених у режимі транзиту (111,9 тисячі) та тимчасового ввезення (380,6 тисячі), не виїхали за межі країни майже 72,3 тисячі автомобілів. Із них майже 10,4 тисячі перебувають в Україні з порушенням термінів.

Загалом, з 2015 року митники склали понад 26,1 тисячі протоколів про порушення митних правил за ст. 470 (порушення термінів транзиту) та майже 4,9 тисячі протоколів про порушення митних правил за ст. 481 (порушення термінів тимчасового ввезення) Митного кодексу України.

За цей період за порушення термінів транзиту та термінів тимчасового ввезення митницями було накладено штрафів на суму понад 206,5 мільйона гривень.

Як відомо, раніше ДФС повідомляла, що у 2017 році в Україну ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.

Вранці 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мета акції, як заявляють організатори, – "домогтися від влади того, щоб українці могли купувати автомобілі на українських номерах за європейськими цінами", бо, мовляв, автівки в Україні "коштують в рази дорожче, ніж у Європі".

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