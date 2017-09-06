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Рух біля Верховної Ради перекрито через акцію автомобілістів

Середа, 6 вересня 2017, 09:13
Рух біля Верховної Ради перекрито через акцію автомобілістів
Рух "Чесно"

Рух транспорту поблизу Верховної Ради перекрито через акцію власників автомобілів із європейськими номерами.

Перекрито повністю вулицю Грушевського, затор на Європейській площі та Парковій алеї, повідомляють очевидці.

"Власники автомобілів на єврономерах з самого ранку стоять біля будівлі Верховної Ради. Рух біля парламенту заблоковано до Арсенальна", – пише рух "Чесно" у Twtter.

На акції присутні власники автівок із більшості міст України.

"Чесно" уточнює, що рух біля Верховної Ради заблоковано на час акції.

На Площі Слави також утворився затор.

Площа Слави
Площа Слави

Вулиці Лютеранська й Інститутська теж перекрито.

Рух транспорту заблоковано в усьому урядовому кварталі.

Мета акції, як заявляють організатори, – "домогтися від влади того, щоб українці могли купувати автомобілі на українських номерах за європейськими цінами", бо, мовляв, автівки в Україні "коштують в рази дорожче, ніж у Європі".

Тому вони закликали людей протестувати від 6-ї ранку 6 вересня під парламентом.

6 вересня парламентарі працюють у комітетах.

Станом на 9:10 центр столиці – в заторах.

 

У свою чергу, перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін обурився, що Кабмін пікетують задля змін до Митного кодексу щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення авто тоді, коли на сході країни "йде війна".

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Олена Рощенко, УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїКиївтранспортзаконодавство
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