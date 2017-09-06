У Криму встановили пам'ятник Леніну, після чого віддали дітей в піонери

У селищі Сімеїз окупованого Росією Криму 5 вересня відкрили пам'ятник Володимиру Леніну, а біля нього прийняли в піонери групу школярів.

Про це повідомляють "Крим.Реаліі" з посиланням на кримського журналіста Сергія Сардика.

За його інформацією, до 1993 року тут стояв пам'ятник, але потім від нього залишився лише постамент.

"У сквері нижче алеї у вілл "Ксенія" та "Мрія" з ініціативи КПРФ за програмою відновлення радянських пам'ятників встановили гранітний бюст Володимиру Леніну", - розповів Сардико.

Він повідомив, що захід пройшов в "урочистій обстановці": був запрошений оркестр, звучали радянські пісні.

"Школярів в піонери прийняли, дуже зворушливо діти відповідали на заклик:"- До боротьби за Батьківщину, справедливість і чесність будьте готові! - Завжди готові!" - зазначив журналіст.