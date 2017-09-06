Акцію автомобілістів оголосили безстроковою

2991 перегляд
Середа, 6 вересня 2017, 13:48

Акція автомобілістів на іноземних номерах "За доступне розмитнення кожному українцю" триватиме в Києві у безстроковому режимі.

Про це заявив один із організаторів акції, голова громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Будемо продовжувати акцію, поки не буде конструктивного вирішення питання", – сказав на прес-конференції 6 вересня.



За даними організаторів акції, у ній бере участь близько 5 тисяч осіб.

 
Фото Уп

Як відомо, в Києві біля Верховної Ради з ранку середи проходить акція власників автомобілів на європейських номерах за легалізацію нерозмитнених авто.

 

Через неї перекрили рух транспорту біля Верховної Ради і в урядовому кварталі – весь центр столиці вранці опинився у заторах.

 

Водії почали збиратися ще з ночі – і мітинг триває, попри дощ, хоч і стала менш чисельною.

 

Акція доволі добре організована. Її учасники розмахують прапорами з символікою "Авто Євро Сила" і грюкають по бочках.


 

Серед цілей акції – доступне розмитнення (% вартості авто) на всі автомобілі для всіх громадян України, введення простого і доступного механізму легалізації завезених автомобілів (встановлення ставки платежів до бюджету в межах 15-30% вартості авто) і мораторій на дію екологічних норм Євро5 як умови ввезення і реєстрації вживаних автомобілів в Україні.

Крім того, учасники акції домагаються припинення "репресій" силових структур проти водіїв автомобілів на єврономерах і мораторію на дискримінацію до остаточного законодавчого врегулювання питання.

"Інтерфакс-Україна", "Українська правда"

Теми: акції транспорт законодавство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В урядовому кварталі одразу два мітинги 6 вересня 2017, 11:49
Рух біля Верховної Ради перекрито через акцію автомобілістів 6 вересня 2017, 09:13
БПП хоче нове міністерство, а "Самопоміч" готує мітинг 4 вересня 2017, 13:53
powered by lun.ua
Головні новини
Адвокат: Лариновичу не повідомляли підозру в "перевороті"
Акцію автомобілістів оголосили безстроковою
Росія хоче "особливий статус" Донбасу, а потім миротворців
Окупанти активізувалися в секторі "М", сили АТО відкривали вогонь у відповідь
Усі новини
Кіно вересня на БЖ

"Воно", "Мама!", "Удача Логана"...

Діти

15 запитань, які варто ставити дітям для покращення мислення