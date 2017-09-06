Геращенко: ОРДЛО вимагають звільнити криміналітет і терористів

Каменем спотикання в питанні обміну заручників є вимога ОРДЛО звільнити криміналітет і терористів.

Про це повідомляє перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

Геращенко зазначає, що на засіданні гуманітарної підгрупи в присутності ОБСЄ Київ підтвердив передану днями пропозицію щодо негайного звільнення заручників.

"Ми вимагаємо звільнити 87 українців , чиє місцезнаходження нами встановлене. Українська сторона в рамках компромісу готова звільнити 309 осіб, аби тільки витягти наших", – зазначає віце-спікер.

"Камінь спотикання: це вимога звільнити криміналітет і терористів, що не підпадають під дії мінських угод, тому це неприйнятно", – наголосила вона.

Геращенко зазначила, що українська сторона чітко стоїть на позиції, що зі списку вимог ОРДЛО мають бути виключені всі ті, хто не має жодного відношення до війни на Донбасі.

"Чекаємо відповіді на наші офіційні компромісні пропозиції, які повністю базуються на мінських угодах", – зазначила нардеп.

З хороших новин, Геращенко відзначила, що в рамках попередніх домовленостей МКЧХ вдалося передати листи й посилки від родин заручникам на окуповані території.

"Правда, представникам МКЧХ не дали можливості безпосередньо зустрітися з хлопцями, побачити їх, все прийняв керівник тюрми. Тобто, за всі роки війни жодного прямого доступу МКЧХ до заручників не було. Й це також серйозне порушення гуманітарного блоку мінських угод", – наголосила віце-спікер.

Українська правда