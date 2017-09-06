Німеччина - за розміщення миротворців ООН на всій території конфлікту на Донбасі

В уряді Німеччини заявили, що можливу миротворчу місію ООН на Донбасі слід розміщувати на всій території конфлікту, а не лише вздовж лінії зіткнення.

Про це заявила заступниця речника уряду ФРН Ульріке Деммер, виступаючи перед журналістами в Берліні, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

За словами речниці, Берлін вітає в цілому ініціативу російського президента Володимира Путіна щодо відправки місії ООН на Донбас. Утім, деякі деталі пропозиції Москви Берлін розглядає скептично.

За словами Деммер, поки неясно, чи вдасться досягти згоди щодо усіх деталей такої місії на Донбасі.

Так само вона не бачить підстав надати в цьому питанні сепаратистам на Донбасі право голосу на переговорах щодо такої місії.

"Це було б неприйнятним посиленням значення самопроголошеного керівництва так званих народних республік", - наголосила представниця німецького уряду.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що розміщення миротворців ООН може бути лише на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ.

В МЗС України взяли до уваги заяву президента РФ щодо можливості розміщення миротворців ООН на Донбасі та готові опрацьовувати це питання, проте наголосили, що не може бути й мови про присутність росіян на території України під виглядом миротворців.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріельназвав несподіваною заяву президента РФ щодо миротворців ООН на Донбасі, наголосивши, що цією нагодою необхідно скористатися для обговорення нових способів вирішення конфлікту.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що має намір ініціювати введення миротворчої місії ООН на Донбас на сесії Генасамблеї ООН в США у вересні.

Президент також обговорював це питання з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом 24 серпня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, глава місії України при НАТО Вадим Пристайко заявляв, що Росія блокує введення миротворців ООН на Донбас.

Європейська правда