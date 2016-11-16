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Імена 100 причетних до збиття MH-17 назвуть до 2018 – міністр

Середа, 16 листопада 2016, 08:37
Міністр заяивв. що встановлено 100 причетних до катастрофи MH17

Міністр транспорту Малайзії заявив, що нині встановлено імена 100 осіб, підозрюваних у катастрофі літака Малазійських авіаліній MH-17, їх буде названо до 2018 року.

Із такою заявою міністр Ліоу Тіонг Лай виступив під час обговорення бюджету в парламенті Малайзії, повідомляє Анадолу.

Лай заявив, що Спільна слідча група (JIT) визначила коло осіб, і тепер розслідування буде зведено до того, щоб встановити "одну відповідальну сторону", яка запустила з "Бука" в літак ракету.

"Ми будемо використовувати Міжнародний суд в Нідерландах, щоб притягнути винних до відповідальності", - сказав він.

За словами малазійського міністра, ці 100 підозрюваних будуть викликані на допити для дачі показань.

"Хоча Спільна слідча група визначила коло осіб, що збили MH17, їх 100, і група повинна викликати їх усіх на допит до того, як зробить висновок", - сказав Лай.

За його словами, JIT підозрює групу сепартистів і продовжує розслідування в цьому напрямку. "Як тільки той, хто здійснив запуск, буде встановлено, ми докладемо всіх зусиль, щоб покарати винуватця в Міжнародному суді в Нідерландах", - заявив міністр.

Boeing-777 авіакомпанії Malaysian Airlines був збитий над зоною бойових дій на Донбасі 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що комплекс "Бук", з якого здійснили постріл, прибув на Донбас з Росії, а після пострілу повернувся назад. Також слідчі встановили, що ракету запускали з зони, підконтрольної бойовикам.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17катастрофиавіа
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