Прикордонники посилять наряди у день "прибуття Саакашвілі"

27 народних депутатів звернулись до голови Державної прикордонної служби Петра Цигикала та голови Державної міграційної служби Максима Соколюка з вимогою прибути 10 вересня в пункт пропуску Краковець, через який Міхеіл Саакашвілі планує повернутись в Україну.

Про це йдеться у документі, оприлюдненому 7 вересня політичною партією "Рух нових сил".

Нардепи також повідомляють про намір бути присутніми цього дня в пункті пропуску через державний кордон "Краковець" Яворівського району Львівської області для "здійснення депутатського контролю за дотриманням законодавства України та міжнародних договорів".

У свою чергу речник Державної прикордонної служби Олег Слободян у коментарі "Українській правді" зазначив, що знайомий із закликом нардепів, однак наразі не має інформації, чи надійшло це звернення в адміністрацію.

Слободян запевнив, що "в будь-якому випадку хтось із керівництва буде".

На запитання, чи буде ДПС вживати якихось спеціальних заходів цього дня, речник прикордонників відповів:

"У прикордонників буде звичайний робочий день. Вони щодня приймають десятки тисяч рішень щодо перетину державного кордону".

Водночас Слободян наголосив, що прикордонні наряди буде посилено, щоб не допустити провокацій:

"Особливих заходів не буде і не повинно бути, але, враховуючи те, що деякі політичні сили планують зібрати перед пунктом пропуску велику кількість людей – це все-таки кордон, не прохідний двір – звичайно, ми будемо посилювати прикордонні наряди. Ми не впевнені, що при такій кількості людей обійдеться без провокацій", – сказав він.

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Формальною підставою для припинення громадянства стало нібито приховування ним у 2015 році інформації про кримінальні справи проти нього у Грузії.

Зараз Саакашвілі перебуває за кордоном, але анонсував своє повернення до України 10 вересня.

Українські прикордонники зазначали, що не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт політика вже недійсний.

Сам екс-глава Одеської обладміністрації днями заявляв, що подорожує з українським паспортом.

Також 5 вересня Міністерство юстиції України підтвердило, що отримало третій запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу цього політика.

Валентина Романенко, УП