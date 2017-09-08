За перевезення нелегалів у Греції арештували та засудили 115 українців

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 12:56

Станом на серпень цього року 115 громадян України арештовані та засуджені в Греції за обвинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ у відповіді на запит "Українських новин".

"Станом на серпень 2017 року загальна кількість арештованих/засуджених громадян України на території Греції становить 144 людини, зокрема за обвинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів - 115 людей", - сказано в відповіді.

Відомство наголошує, що перевезення нелегальних мігрантів кваліфікується у відповідності зі статтею 30 (Зобов'язання перевізників) Кодексу з питань імміграції й соціальної інтеграції Грецької Республіки. Максимальне покарання за цей злочин - 25 років позбавлення волі.

"З врахуванням украй негативного сприйняття грецьким суспільством явища масової незаконної міграції і його політизації, грецькі суди практикують застосування максимальних санкцій, передбачених місцевим кримінальним законом", - зазначили у відомстві.

Водночас, за даними МЗС, усі громадяни України під час слідчих дій, судових засідань, прокурорських слухань забезпечувалися безкоштовними адвокатами або ж наймали захисників самостійно.

Також на судових засіданнях забезпечували переклад на українську або російську мови.

Міністерство також повідомило, що питання медичного обслуговування громадян України, можливості переведення в інше місце утримування, проведення зустрічі з рідними обробляються невідкладно.

Теми: Греція міграція
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