За Саакашвілі в Польщі будуть незаконно стежити спецслужби – РНС

У партії "Рух нових сил" заявляють, що українські спецслужби будуть здійснювати незаконні оперативно-розшукові слідчі дії на території Польщі, слідкуючи за Міхеілом Саакашвілі та його прихильниками.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному 8 вересня на сайті політсили.

"Це грубе порушення що тягне за собою тяжкі наслідки для міжнародних стосунків з Польщею", – йдеться в коментарі представників "Рух нових сил".

У політсилі також стверджують, що їм з власних джерел стало відомо, хто з представників Державної прикордонної служби України може бути задіяним під час незаконного стеження за активістами РНС та Саакашвілі в Польщі та під час перетину кордону з Україною.

Зокрема, на кордоні та, можливо на території Польщі, будуть задіяні наступні оперативники Адміністрації ДПСУ:

Козік Ігор Валерійович,

Пімєнов Олександр Олександрович,

Мелеогло Сергій Олександрович,

Лагутін Олександр Володимирович,

Гайфулін Олександр Шарифуллієвич,

Коваленко Ігор Дмитрович,

Ярощук Іван Юрійович,

Низовець Сергій Іванович,

Коломієць Микола Миколайович,

Тимко Євген Анатолійович,

Івегеш Олена Іванівна,

Салівон Мирослав Віталійович,

Балич Орест Олегович,

Коваль Олег Васильович,

Мозговий Микола Іванович,

Мокан Світлана Вікторівна,

Войтенко Олександр Миколайович,

Бернадський Максим Віталійович,

Мазур Олександр Іванович,

Бучковський Олексій Володимирович,

Круглик Ольга Володимирівна,

Другаль Максим Миколайович,

Деревенський Іван Степанович.

У партії є також інформація про 8 автомобілів, які можуть здійснювати незаконне стеження за Саакашвілі.

"Особлива прикмета всіх автомобілів-дуже сильне тонування всіх вікон. Номерні знаки можуть використовуватися різних областей України. Раніше точно використовувалися Полтавської, Чернігівської, Кіровоградської, Одеської, Львівської, Житомирської областей, а також м. Києва", – заявляють представники РНС.

Також, за їхньою інформацією, точно будуть використовуватись машини з номерними знаками: АА 7326 ТС, АА 7103 СІ, АА 8214 ІК.

В РНС переконані, що такі дії можуть спричинити міжнародний скандал.