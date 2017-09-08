В столиці вибухнула машина з грузинськими номерами: є загиблий

У центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.



Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.



В авто було троє пасажирів. За попередньою інформацією, чоловік загинув, жінка з дитиною госпіталізована.

Вибуховою хвилею пошкоджено ще одне авто - Honda Crv.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники, які поки що не коментують ситуацію.

Раніше в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомили про вибух авто в центрі Києва.

Українська правда