Лікар: Постраждала у вибуху в авто – близько чотирьох годин в операційній

Жінка, яка постраждала у вибуху в автомобілі у центрі Києва, вже близько чотирьох годин перебуває в операційній.

Про це повідомив лікар-хірург 17-ї лікарні Києва Дмитро М’ясников в ефірі 112 каналу.

За його словами, станом на 21:22 загроза життю жінки досі зберігається.

"Це мінно-вибухова травма, там пошкоджене не лише стегно, а й кінцівки, обличчя й очі, й скелетна травма, м’які тканини, внутрішні органи постраждали. Наразі прогнози давати неможливо. Вона перебуває в операційній", - повідомив М’ясников.

Він зазначив, що до лікарні викликали необхідних медичних спеціалістів на консультації.

Лікар уточнив, що постраждалу забрали до операційної о 18:40.

Раніше повідомлялося про вибух авто в центрі Києва.

Вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.

В авто було троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінка з дитиною госпіталізовані.

Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві був Темур Махаурі – член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.

Українська правда