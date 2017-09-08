Лікар розповів про стан постраждалих у стрілянині в Києві

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 23:41

Один з постраждалих у стрілянині на столичній Лук’янівці перебуває у реанімації.

Про це о 21:30 повідомив лікар-хірург 17-ї лікарні Києва Дмитро М’ясников в ефірі 112 каналу.

"Двоє молодих людей, вогнепальні поранення, о 15:40 були госпіталізовані до нашої лікарні. В одного пацієнта є поранення кінцівок, в іншого – і поранення кінцівок, і поранення черевної порожнини", - сказав він.

За словами М’ясникова, один з чоловіків наразі перебуває в реанімації інтенсивної терапії у післяопераційному наркозі, інший - у звичайному відділенні, з ним працюють правоохоронці.

Як відомо, близько 15:00 8 вересня на вулиці Дегтярівській, 38, у Києві невідомі обстріляли авто, у результаті чого 2 людей отримали вогнепальні поранення.  

Українська правда

Теми: Київ медицина кримінал
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