СБУ заборонила ще одному російському артисту в'їзд до України

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Субота, 9 вересня 2017, 13:48

Служба  безпеки України заборонила російському співаку Василю Вакуленко, відомому як "Баста", в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит, повідомляє "Апостроф". 

Відповідне рішення щодо громадянина РФ ухвалено у зв'язку з тим, що після анексії Криму Росією Вакуленко виступав з концертами на півострові.

 

"Відповідно до ст.13 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" Службою безпеки України в інтересах забезпечення безпеки держави прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну вказаному громадянину РФ терміном на три роки", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як відомо, російський співак виступив у Києві  з концертом 17 червня, наступний концерт Басти в Україні був запланованй на 1 грудня. 

Теми: СБУ Росія Крим
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