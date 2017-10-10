Доба в АТО: 12 обстрілів, 4 бійців ЗСУ поранено

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників були пораненні, ще двоє отримали бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці доби бойова активність російсько-окупаційних угруповань змістилась з Донецького напрямку на Луганський, який раніше був відносно спокійним.

Так, після 18 години бойовики з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по українських позиціях на підступах до Станиці Луганської, Валуйського, Новоолександрівки, Трьохізбенки.

На Приморському напрямку увечері проросійські найманці впродовж декількох годин обстрілювали з озброєння БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів українські опорні пункти неподалік Гнутового.

У відповідь військовослужбовці сил АТО застосовували увесь спектр незабороненого піхотного озброєння. У результаті цього протистояння, близько 18 години один боєць ЗСУ був поранений, інший отримав бойову травму.

На Донецькому напрямку ввечері було відносно спокійно. Лише поблизу Зайцевого зафіксований недовготривалий обстріл укріплень ЗСУ із стрілецької зброї.

Як повідомляється, військовослужбовці Збройних Сил України 8 разів застосовували зброю для примушення противника до миру.