Доба в АТО: 12 обстрілів, 4 бійців ЗСУ поранено

220 переглядів
Вівторок, 10 жовтня 2017, 07:41

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників були пораненні, ще двоє отримали бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці доби бойова активність російсько-окупаційних угруповань змістилась з Донецького напрямку на Луганський, який раніше був відносно спокійним.

Так, після 18 години бойовики з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по українських позиціях на підступах до Станиці Луганської, Валуйського, Новоолександрівки, Трьохізбенки. 

На Приморському напрямку увечері проросійські найманці впродовж декількох годин обстрілювали з озброєння БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів українські опорні пункти неподалік Гнутового.

У відповідь військовослужбовці сил АТО застосовували увесь спектр незабороненого піхотного озброєння. У результаті цього протистояння, близько 18 години один боєць ЗСУ був поранений, інший отримав бойову травму. 

На Донецькому напрямку ввечері було відносно спокійно. Лише поблизу Зайцевого зафіксований недовготривалий обстріл укріплень ЗСУ із стрілецької зброї.

Як повідомляється, військовослужбовці Збройних Сил України 8 разів застосовували зброю для примушення противника до миру.

Теми: АТО бойові дії Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
День в АТО: Бойовики застосовували міномети та гранатомети, 2 постраждалих 9 жовтня 2017, 19:52
На горі Карачун відкрили пам'ятник українським героям 9 жовтня 2017, 18:07
Санкції можуть змусити РФ погодитися на миротворців в зоні АТО – ТКГ 9 жовтня 2017, 14:31
powered by lun.ua
Головні новини
ЄС вимагає від України антикорупційний суд. Допоможе з відбором
Хроніка 10 жовтня. Тузла розбрату та кримінальна справа проти Порошенка
Угорщина хоче перегляду угоди Україна-ЄС через закон про освіту
Ірина Луценко: У законопроект щодо Донбасу внесуть правки про Крим
Усі новини
кіноіндустрія

Як сьогодні влаштований Голлівуд? Секрети створення успішних фільмів

нам є чим пишатися

Проекти, які закохують в Україну

читай!

Таємна революція змінених станів