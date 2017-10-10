Сутки в АТО: 12 обстрелов, 4 бойцов ВСУ ранены

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских защитников были ранены, еще двое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конце суток боевая активность российско-оккупационных группировок сместилась из Донецкого направления на Луганское, которое ранее было относительно спокойным.

Так, после 18 часов боевики из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по украинским позициям на подступах к Станице Луганской, Валуйскому, Новоалександровке, Трехизбенке.

На Приморском направлении вечером пророссийские наемники в течение нескольких часов обстреливали из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов украинские опорные пункты неподалеку Гнутово.

В ответ военнослужащие сил АТО применяли весь спектр не запрещенного пехотного вооружения. В результате этого противостояния, около 18 часов один боец ​​ВСУ был ранен, другой получил боевую травму.

На Донецком направлении вечером было относительно спокойно. Лишь вблизи Зайцево зафиксирован недолгий обстрел укреплений ВСУ из стрелкового оружия.

Как сообщается, военнослужащие Вооруженных Сил Украины 8 раз применяли оружие для принуждения противника к миру.