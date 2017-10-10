Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сирии на взлете разбился российский Су-24, экипаж погиб

Вторник, 10 октября 2017, 10:58

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии – экипаж погиб.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился.

Экипаж не успел катапультироваться.

На земле разрушений нет.

По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.

Темы: СирияРосcиякатастрофы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: