В Сирии на взлете разбился российский Су-24, экипаж погиб
Вторник, 10 октября 2017, 10:58
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии – экипаж погиб.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился.
Экипаж не успел катапультироваться.
На земле разрушений нет.
По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.