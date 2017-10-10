Росіянина звинувачують в екстремізмі через цитату з "Незнайки на Місяці"

Адміністратора краснодарського пабліку "Радикальні мрійники" у "ВКонтактє" Михайла Малахова викликали до прокуратури на допит через "ознаки екстремізму" після того, як він опублікував в соціальній мережі скріншот із книги "Незнайка на Місяці".

Про це повідомляє ресурс "Відкрита Росія".

Відзначається, що слідчий повідомив Малахову, що на нього надійшов донос. У його пості, опублікованому ще 28 березня, де наведена цитата з тексту книги "Незнайка на Місяці" Миколи Носова, нібито містяться ознаки екстремізму. У прокуратурі впевнені, що подібний текст "розпалює ненависть до соціальної групи "поліцейські"".

Малахов розповів виданню, що був збентежений подібним інтересом до нього правоохоронців і повідомив, що за його публікацією збираються проводити лінгвістичну експертизу.

За його словами, він не розуміє чому "Незнайка" викликав такий інтерес у працівників прокуратури, тим більше, що паблік "Радикальні мрійники", де був опублікований уривок з дитячої книги, налічує не більше 300 осіб.

"У цій групі не дуже багато людей, я веду її швидше для себе. У моїй країні багато чого заборонили і заборонять ще: кілька необережних слів - і ось ти вже екстреміст. Тому і назва така: за мрії у нас поки ще не саджають, навіть якщо вони радикальні ", - розповів Малахов.

Він запевняє, що не знає, хто міг написати на нього заяву. Каже, що ніколи не брав участі в опозиційних мітингах.

Поки росіянин боїться йти на виклик до прокуратури, особливо без адвоката.

Пізніше в прес-службі прокуратури Краснодарського краю виданню "Новая газета" заявили, що правоохоронці не викликали на допит адміністратора пабліку "Радикальні мрійники" в соціальній мережі "Вконтактє" Михайла Малахова і ніякої перевірки стосовно нього прокуратура не проводить.

Як відомо, депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов звернувся в Генпрокуратуру Росії з проханням перевірити статтю видання "Медуза" на предмет пропаганди екстремізму і тероризму.

Українська правда