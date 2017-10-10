Глава Каталонії відклав проголошення незалежності від Іспанії

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 21:54

Президент Каталонії Карлес Пучдемон звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Іспанією.

Про це він заявив у своєму виступі перед парламентом Каталонії.

Пучдемон заявив, що люди на референдумі 1 жовтня проголосували за незалежність від Іспанії. "І це шлях, на який я твердо налаштований", - сказав він.

"Сьогодні я приймаю мандат народу, щоб Каталонія стала незалежною державою у формі республіки", - сказав він.

Однак Пучдемон одразу ж звернувся до парламенту, щоб призупинити голосування за початок проголошення незалежності.

"Ми відкладаємо проголошення незалежності на кілька тижнів, тому що ми хочемо розумного діалогу, посередництва з іспанською державою", - заявив він.

Він також заявив, що хоче деескалації напруги навколо цього питання.

У своєму виступі Пучдемон також заявив, що Каталонія хотіла законного провдення референдуму щодо питання незалежності на зразок того, що відбувся у Шотландії.

Як відомо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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Європейська правда

Теми: Іспанія референдум
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