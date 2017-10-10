Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Каталонії відклав проголошення незалежності від Іспанії

Вівторок, 10 жовтня 2017, 21:54

Президент Каталонії Карлес Пучдемон звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Іспанією.

Про це він заявив у своєму виступі перед парламентом Каталонії.

Пучдемон заявив, що люди на референдумі 1 жовтня проголосували за незалежність від Іспанії. "І це шлях, на який я твердо налаштований", - сказав він.

"Сьогодні я приймаю мандат народу, щоб Каталонія стала незалежною державою у формі республіки", - сказав він.

Однак Пучдемон одразу ж звернувся до парламенту, щоб призупинити голосування за початок проголошення незалежності.

"Ми відкладаємо проголошення незалежності на кілька тижнів, тому що ми хочемо розумного діалогу, посередництва з іспанською державою", - заявив він.

Він також заявив, що хоче деескалації напруги навколо цього питання.

У своєму виступі Пучдемон також заявив, що Каталонія хотіла законного провдення референдуму щодо питання незалежності на зразок того, що відбувся у Шотландії.

Як відомо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

Читайте також: "З референдумом на вихід: Іспанія зробила крок до відокремлення Каталонії".

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніяреферендум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Іспанія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: