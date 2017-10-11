США відправили стратегічні бомбардувальники до кордонів КНДР

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Середа, 11 жовтня 2017, 06:18

Збройні сили США у вівторок ввечері відправили два стратегічні бомбардувальники до Корейського півострова для проведення навчань.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що бомбардувальники США ВВ-1Б вирушили з бази Гуам. Вони супроводжувалися двома південнокорейськими винищувачами F-15K.

Бомбардувальники відпрацювали удари по наземних цілях біля східного узбережжя Південної Кореї. Потім вони повторили маневри біля Китаю.

Також повідомляється, що до навчань приєдналися японські сили.

Як повідомлялося, в серпні Пхеньян заявив про те, що може запустити ракету по американському острову Гуам в Тихому океані.

Теми: Північна Корея КНДР
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