США відправили стратегічні бомбардувальники до кордонів КНДР
Збройні сили США у вівторок ввечері відправили два стратегічні бомбардувальники до Корейського півострова для проведення навчань.
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що бомбардувальники США ВВ-1Б вирушили з бази Гуам. Вони супроводжувалися двома південнокорейськими винищувачами F-15K.
Бомбардувальники відпрацювали удари по наземних цілях біля східного узбережжя Південної Кореї. Потім вони повторили маневри біля Китаю.
Також повідомляється, що до навчань приєдналися японські сили.
Як повідомлялося, в серпні Пхеньян заявив про те, що може запустити ракету по американському острову Гуам в Тихому океані.
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