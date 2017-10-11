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США отправили стратегические бомбардировщики к границам КНДР

Среда, 11 октября 2017, 06:18

Вооруженные силы США во вторник вечером отправили два стратегических бомбардировщика к Корейскому полуострову для проведения учений.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что бомбардировщики США ВВ-1Б отправились с базы Гуам. Они сопровождались двумя южнокорейскими истребителями F-15K.

Бомбардировщики отработали удары по наземным целям возле восточного побережья Южной Кореи. Затем они повторили маневры возле Китая.

Также сообщается, что к учениям присоединились японские силы.

Как сообщалось, в августе Пхеньян заявил о том, что может запустить ракету по американскому острову Гуам в Тихом океане.

Темы: Северная КореяКНДР
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