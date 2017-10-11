Ляшко розповів, як йому дзвонив Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський навесні цього року агітував Олега Ляшка створити коаліцію разом із Юлею Тимошенко.

Про це Ляшко розповів кореспондентам УП в кулуарах парламенту, йдеться в статті "Організовані Партійні Групи-6. Ляшко від Льовочкіна до Ахметова".

"Коломойський дзвонить через день, агітує мене, щоб я пішов із Юлькою в коаліцію і щоб ми грохнули Петра. Я кажу йому: "Бєнічка, якщо ти хочеш кінчити Петра, дождися 2019-го, він у другий тур не вийде. А якщо ти хочеш зараз дострокові вибори – то він їх виграє", - розповідав Ляшко журналістам.

За словами лідера РПЛ, він не погоджувався на пропозицію Коломойського.

"Він каже, що з Юлькою домовився. Я йому кажу: "Бєня, ти – лох! Хіба ти не розумієш, що вона першою почне тебе кінчати?" – переказував Ляшко свою розмову з олігархом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ляшко регулярно спілкується з бізнесменом Ринатом Ахметовим.

Роман Кравець, УП