Ляшко рассказал, как ему звонил Коломойский

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Среда, 11 октября 2017, 11:42

Олигарх Игорь Коломойский весной этого года агитировал Олега Ляшко создать коалицию вместе с Юлией Тимошенко.

Об этом Ляшко рассказал корреспондентам УП в кулуарах парламента, говорится в статье "Организованные Партийные Группы-6. Ляшко от Левочкина к Ахметову".

"Коломойский звонит через день, агитирует меня, чтобы я ушел с Юлькой в ​​коалицию, и чтобы мы грохнули Петра. Я говорю ему:" Беничка, если ты хочешь кончить Петра, дождись 2019-го, он во второй тур не пройдет. А если ты хочешь сейчас досрочные выборы, то он их выиграет ", - рассказывал Ляшко журналистам.

По словам лидера РПЛ, он не соглашался на предложение Коломойского.

"Он говорит, что с Юлькой договорился. Я ему говорю: "Беня, ты - лох! Разве ты не понимаешь, что она первой начнет тебя кончать?", - пересказывал Ляшко свой разговор с олигархом.

Ранее СМИ сообщали, что Ляшко регулярно общается с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Роман Кравец, УП

Темы: Ляшко Коломойский Тимошенко
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