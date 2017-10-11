ДСНС бракує 7 вертольотів, 80% техніки потребує оновлення – Чечоткін

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Середа, 11 жовтня 2017, 12:02

Для забезпечення діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій не вистачає 7 вертольотів і одного літака, а 80% технічного парку потребують оновлення.  

Про це на засіданні уряду 11 жовтня заявив голова ДСНС Микола Чечоткін.

"Технічний парк на 80% потребує оновлення. Зокрема, 3 тисячі 280 пожежних автомобілів, 248 пожежних автодрабин, 134 тисячі інженерної техніки", - сказав він.

За словами Чечоткіна, потреба підрозділів в апаратах  захисту органів дихання складає 3 тисячі 476 комплектів, спеціального захисного одягу – 12 тисяч комплектів, напірних рукавів різного діаметру – 900 тисяч км, піноутворювача – 1,5 тисячі тонн.

"ДСНС потребує оновлення і збільшення парку авіаційної техніки. На цілодобовому чергуванні перебуває 6 з 14 передбачених повітряних суден – додаткова потреба 7 вертольотів і 1 літак", - сказав голова ДСНС.

Також серед основних проблем – питання технічної модернізації застарілої системи управління.

Чечоткін також підкреслив, що через низьку зарплату підготовлений особовий склад переходить до інших силових структур.

"Значна невідповідність між постійним зростанням природних і техногенних небезпек і сьогоднішніми можливостями сил і засобів служби ставить під загрозу забезпечення конституційних прав громадян на захист і безпеку", - сказав Чечоткин.

Прем’єр Володимир Гройсман дав протокольне доручення Мінфіну під час доопрацювання проекту бюджету на 2018 рік у другому читанні врахувати фінансування на потребу ДСНС у 7 вертольотах і 1 літаку.

Ірина Балачук, УП

Теми: ДСНС
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