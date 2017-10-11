Віктор Пинзеник витратив 1,6 мільйона на цінні папери

1687 переглядів
Середа, 11 жовтня 2017, 12:55
slovoidilo

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Віктор Пинзеник заповнив декларацію про зміни у своєму майновому стані.

Про це повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з наданою нардепом інформацією, 10 жовтня він придбав 1,6 тисячі державних облігацій, випущених Міністерством фінансів, за 1,649 мільйона гривень.

У звіті зазначається, що номінальна вартість цінних паперів становить рівно 1,6 мільйона гривень, але на дату придбання їх Пинзеником вона зросла на 49 тисяч.

Також, згідно з декларацією, Пинзеник нещодавно отримав 111 тисяч гривень процентів з внеску у Піреус банку.

Як відомо, у травні Пинзеник попереджав, що реструктуризація держоблігацій призведе до збільшення боргів України.

Євген Кізілов, УП

Теми: Пинзеник декларації
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Пинзеник: З недоторканістю Добкіна можуть розібратися до канікул 30 червня 2017, 17:56
Пинзеник назвав "фантазіями" слова Найєма про голоси за відставку уряду 15 лютого 2016, 09:34
Пинзеник: Уряд приготував до свят бюджетну дірку в понад 100 мільярдів 19 грудня 2013, 11:43
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко: Рішуче відкидаю заяви, що Крим – це завершена справа
Кабмін затвердив план впровадження накопичувальної пенсійної системи
Стало відомо, яку квартиру Ляшко продав екс-регіоналу
В Страсбурзі розробили шлях для зняття санкцій з РФ
Усі новини
фото

Це не Playboy: історії оголеним тілом від Романа П'ятковки

гармонія

Змінити світ, змінюючи себе. 10 настанов Далай-лами для кожного

пам'ять

Справжня історія, без брому та нафталіну – фестиваль "Історія.UA"